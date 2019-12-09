اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن المطالبة باستئناف مباريات الدوري الممتاز

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، بيانا بشأن المطالبة باستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، “تابعنا باهتمام بالغ الدعوات المطالبة باستئناف مباريات الدوري الممتاز بعد توقف قسري ألقى بظلاله على المسابقة”.

واضاف، “اننا إذ نؤكد تضامننا الكبير واللا محدود مع التظاهرات السلمية لشعبنا الأبي ومطالبه الحقة التي تستهدف مستقبل الوطن، فإننا نؤكد اننا نعي جيدا ماذا نحن فاعلون، ولدينا خطط بديلة في حال تأخر عودة الأمور إلى طبيعتها على وفق الزمن الذي حددناه برغم اننا سبق أن فاتحنا وزارة الداخلية والجهات الساندة بضرورة توفير الأمن لكل عناوين اللعبة بمختلف مسمياتهم”.

وبين “لذلك نحب أن نطمئن وسطنا الكروي بعناوينه المختلفة على وضعية المسابقة، لاسيما ان منتخبنا الوطني ينتظره استحقاق مهم جدًا، ولابد له أن يكون بأتم الجاهزية للمعترك المونديالي”.

يشار الى ان منتخب العراق الاول بكرة القدم تنتظره مشاركة مهمة في استكمال تصفيات كأس العالم لفرق المجموعة الاولى التي تضم بالاضافة اليه منتخبات هونك كونك وايران والبحرين وكولمبيا.