اتفاق إقليم كوردستان واليابان على تنفيذ مشروع خدمي استراتيجي في اربيل

أ أبرمت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين ، عقداً استشارياً مع منظمة جايكا التابعة للحكومة اليابانية ، يتعلق بالقطاع الخدمي .

العقد الذي تم توقيعه بحضور كل من وزير البلديات في حكومة إقليم كوردستان ومحافظ أربيل والقنصل الياباني ورئيس منظمة (جايكا) اليابانية، يتعلق بتنفيذ مشروع مجاري اربيل الكبير، الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان .

وقال وزير البلديات والسياحة ساسان عوني ، انه بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الكبير ستنتهي مشكلة تصريف المياه الثقيلة .

محافظ أربيل ، فرصت صوفي قال للصحفيين خلال مراسم توقيع العقد : أن “من المقرر انجاز هذا المشروع على 4 مراحل ، وان ينتهي خلال 77 شهراً”، مؤكداً “ان هذا المشروع سيساهم في حل مشكلة تصريف المياه الثقيلة في محافظة أربيل”.