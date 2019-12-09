احتجاز مدير قناة NRT الكردية على خلفية نشر تقرير

٢٠١٩/١٢/٨

اوقفت محكمة القضاء في السليمانية مدير قناة NRT شوان علي، صباح اليوم الأحد، بعد نشر القناة لتقرير خاص برئيس جامعة السليمانية.

مدير مكتب NRT في بغداد اوميد محمد قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان شوان توجه صباح اليوم إلى محكمة قضاء السليمانية بعد استدعائه للتحقيق، اثر الشكوى التي قدمها رئيس الجامعة في مركز شرطة السليمانية ضده بعد بث القناة قبل نحو عام تقريرا يتضمن معلومات عن مخالفة رئيس جامعة السليمانية تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص رفع الدرجه العلمية ونشره بحوثا مزورة في مجلات غير رسمية.

وتابع اوميد ان “قاضي المحكمة قرر حجز الزميل شوان لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق بشأن التقرير الذي نشرته القناة”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تدين احتجاز الزميل شوان علي، وتعد ذلك منافيا لحرية العمل الصحفي الذي يكفله الدستور.

واذ تعلن الجمعية احترامها للسلطة القضائية، إلا انها تعتقد ان احتجاز مدير القناة لاسبوعين مثار للاستغراب، لا سيما وان مدة الاحتجاز تكاد تكون الاولى من نوعها، في حين ان كل قضايا النشر والاعلام متعلقة بما ورد في قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، الذي تسعى الجمعية لتعديله بالتعاون مع مجلس النواب الاتحادي، يتيح للقاضي اطلاق سراح المشكو منه بكفالة.

كما وتطالب الجمعية السلطة القضائية في السليمانية باطلاق سراح الزميل شوان علي فورا، واخذ الاجراءات القضائية طريقها، لحين البت بالقضية.