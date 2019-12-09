الاشتباه باصابات بانفلونزا الطيور في نينوى

سجلت مستشفيات محافظة نينوى اليوم الاحد الاشتباه باصابات بانفلونزا الطيور لعدد من المرضى.

وابلغ مسؤول صحي ان مستشفيات المحافظة تشتبه الى الان بخمس حالات اصابة بانفلونزا الطيور.

واضاف ان حالة احدى المرضى خطرة.

ويمكن لمرض (أنفلونزا الطيور) أن ينتقل إلى البشر، وقد يتسبب بوفيات، وسجل العراق في السنوات السابقة عدة اصابات بالمرض.

ولا يمكن علاج الطيور المصابة، وتكتفي الكوادر الطبية بحرقها وطمرها في أعماق محددة تحت الأرض.

ويسبب انتشار المرض عادة خسائر اقتصادية كبيرة لمربي الدجاج.