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الجيش التركي يسلّم صوامع شركراك الى قوات النظام .. “قسد” تنسحب الى جنوب M4

أفاد مصدر كوردي سوري ، اليوم الاثنين ، أن الجيش التركي سلّم صوامع شركراك على الطريق الدولي M4 بريف بلدة عين عيسى جنوب كرى سبي(تل أبيض)بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) الى قوات النظام.

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ، قال : “بموجب اتفاق بين القوات الروسية والتركية تم تسليم صوامع شركراك للقمح الى قوات النظام السوري”.

مضيفاً ، أن ” قوات النظام إضافة إلى الشرطة العسكرية الروسية سوف تنتشر على M4 من بلدة عين عيسى الى بلدة تل تمر جنوبي سرى كانيه بشكل كامل”.

وأوضح المصدر ، أن ” قوات سوريا الديمقراطية سوف تنسحب الى جنوب M4 بينما القوات التركية وميليشياتها إلى شماله”.

وكان النظام السوري قد نشر وحدات عسكرية له غرب بلدة تل تمر في إطار تفاهماته مع قوات سوريا الديمقراطية من جهة والجيش التركي من حهة أخرى بإشراف مباشر من القوات الروسية.

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