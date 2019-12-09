الخزعلي يتهكم على ادراجه بالعقوبات الامريكية: تأخرتم كثيراً

قال قيس الخزعلي قائد حركة “عصائب أهل الحق” العراقية ساخرا من إدراج اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية: “لقد تأخروا كثيرا كان المفروض أن يعطونا هذا الشرف منذ زمن”.

وأضاف الخزعلي أمام جمع من مؤيديه اليوم، وهو يتهكم على لائحة العقوبات التي أعلنتها واشنطن مؤخرا وشملت قادة عراقيين تتهمهم بـ”الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان”: “كل قانونكم هو لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية؟ هذا فشل أنا خجل، صنفونا إرهابا”.

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل ضمن قوات الحشد الشعبي المقرّبة من إيران، وتتهمهم واشنطن بـ”التورط في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين”، خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق، وراح ضحيتها أكثر من 450 قتيلا.

وبموجب القانون الأميركي، تمنع العقوبات العراقيين الثلاثة من السفر إلى الولايات المتحدة حيث تم تجميد أي أصول يملكونها على الأراضي الأمريكية إن وجدت.

وقال الخزعلي ساخرا “يعني الآن أموالنا الموجودة في المصارف الأميركية ستذهب!”.

كما فرضت واشنطن عقوبات على السياسي ورجل الأعمال خميس فرحان الخنجر العيساوي بسبب الفساد “على حساب الشعب العراقي”.

وأصدر تيار “المشروع العربي”، الذي يشغل الخنجر منصب أمينه العام، بيانا اعتبر فيه أن الاتهامات الأمريكية “مضحكة للغاية، وغير منطقية”.

وأضاف أن الخنجر “لم تكن له أي صفة رسمية، ولم يكن لحزبه أي منصب رسمي، لكي يتهم بالفساد”.

وهذه المرة الثانية التي تدرج فيها واشنطن أسماء شخصيات عراقية على لائحة العقوبات استنادا إلى ما يسمى بقانون ماغنيتسكي.