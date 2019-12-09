الرئيس بارزاني ومبعوث ترامب يناقشان ملفي داعش والاحتجاجات

وصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للتحالف ضد داعش إلى إقليم كردستان جيمس جيفري وبدأ زيارته باللقاء مع الرئيس مسعود بارزاني.

وأكد الطرفان، بحسب بيان للرئيس بارزاني، على التعاون والعمل المشترك للقوات الأمريكية وقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش، كما قال جيفري، نحن بحاجة لاستشارة الرئيس بارزاني من أجل كردستان سوريا أيضاً.

واستقبل بارزاني في مقره بصلاح الدين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون التحالف ضد داعش والملف السوري. وحضر اللقاء كل من القنصل الأمريكي في أربيل، ستيف فاكين، وقائد القوات الأمريكية في سوريا الجنرال إيريك هيل، وعدد من المستشارين العسكريين والسياسيين لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث ثمن مبعوث الرئيس الأمريكي، الأمن والإعمار في إقليم كردستان، وأكد على تطور العلاقات بين بلاده وإقليم كردستان.

كما قدم مبعوث الرئيس الأمريكي تعازيه للرئيس بارزاني والشعب في إقليم كردستان، على استشهاد كوكبة من قوات “البيشمركة” في الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش، وشدد الطرفان على التعاون والعمل المشترك للقوات الأمريكية وقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش.

وتباحث الطرفان حول الوضع الحالي في العراق، ومستجدات العملية السياسية ومطالب المحتجين، وأعرب الطرفان عن قلقهما ازاء استخدام العنف وزعزعة الاستقرار في العراق، وتأثيره على إعادة داعش لتنظيم صفوفه وزيادة تهديداته على المنطقة.وكان الملف السوري وآخر التطورات في شمال شرقي سوريا، محوراً آخر من محاور اللقاء، بحسب البيان، كما تم التأكيد على أن كل تغيير يجب أن يقطع الطريق أمام التغيير الديموغرافي في المنطقة، وأن لا يكون هناك منفذ جديد ليتعرض الكرد في سوريا للعنف والنزوح .

وحول الأوضاع في إقليم كردستان، قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي: “نحن بحاجة لاستشارة وتعاون الرئيس بارزاني في سوريا أيضاً”.بدأ جيفري زيارته لإقليم كردستان، باجتماع مع الرئيس بارزاني، من ثم التقى مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني. ومن المقرر أن يتوجه جيفري إلى العاصمة بغداد، ليجتمع مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية .