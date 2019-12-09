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العراق يكشف عن 728 حدثاً زلزالياً خلال 11 شهراً

اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الاحد، النشاط الزلزالي للعراق والحزام الزلزالي المحيط لعام 2019.

وقالت الهيئة في بيان “نعرض لكم النشاط الزلزالي الذي تم رصده في شبكة الرصد الزلزالي العراقية في قسم الرصد الزلزالي للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حيث حوت الملفة الزلزالية للعراق من بداية هذا العام الى يوم 30/11/2019 وقد بدى واضحا تأثير تصادم الصفيحة العربية (والتي يمثل العراق جزئها الشمالي الشرقي) مع الصفيحة الاوراسية متمثلة بحزام زاكروس – إيران وطوروس- تركيا حيث كانت حصيلة الهزات المسجلة لدينا 728 حدث زلزالي وبالتحديد تفاصيل المقادير كما يلي :-

1- المقدار من 2-3 = 432

2- المقدار من 3-4 = 250

3- المقدار من 4-5 = 41

4- المقدار من 5-6 = 5

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