المجلس العربي: تمثيلنا في شرطة كركوك شكلي

اتهم المجلس العربي في كركوك، امس الأحد، مديرية شرطة المحافظة، بالفساد، داعياً الى تقاسم السلطة بين جميع مكونات المحافظة بصورة عادلة.

وذكر المجلس في بيان انه “في الوقت الذي تتصاعد فيه الاصوات المنادية بضرورة الاصلاح في جميع مؤسسات الدولة بعد انتشار الفساد والمحسوبية والظلم فيها، ومع علم الجميع ان كركوك لا يمكن ان تستقر الا بتقاسم السلطة بين مكوناتها بصورة عادلة، يتعرض اليوم المكون العربي الى هجمة ممنهجة من قبل الفاسدين تستهدف اقصاء وتهميش ابنائه المخلصين للعراق، وخاصة في مؤسسات وزارة الداخلية في كركوك”.

وأضاف أن “أغلب المناصب المخصصة لابناء المكون العربي في شرطة كركوك تم الاستحواذ عليها من قبل المكونات الاخرى، واصبح تمثيل المكون العربي في هذه المؤسسة الامنية المهمة شكلياً”.

وتابع أن “رائحة الفساد في مديرية شرطة كركوك باتت تزكم الأنوف، الامر الذي انعكس على واقع الامن ويمكن ان يؤثر على صفو التعايش السلمي بين ابناء المحافظة، لذلك نطالب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية، بتقويم عمل مديرية شرطة كركوك وانصاف الضباط الاكفاء من أبناء المكون العربي وضرورة تفعيل تقاسم السلطة وتفعيل لجنة اسناد المناصب التي شكلت من قبل رئاسة الوزراء، والتي لم تنفذ وزارة الداخلية الأوامر بشأنها، بسبب المحسوبية والمنسوبية”.