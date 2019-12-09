النجيفي يكشف: الأغلبية البرلمانية رافضة للانتخابات المبكرة.. لا يعون الخطورة

كشف القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي، عن وجود أغلبية داخل البرلمان العراقي رافضة لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال النجيفي ان “قضية اجراء انتخابات مبكرة من عدمها مازالت محل جدل وخلاف داخل اروقة مجلس النواب، فالراي العام والاغلب في البرلمان ضد حل مجلس النواب بل هم يريدون البقاء”.

وبين، ان “الرافضين لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة يعتقدون بامكانهم تكرار تجربة تشكيل الحكومة لعلهم ينجحون فيما فشلوا به مع عادل عبد المهدي”.

وأكد ان “هذا ناتج عن عدم وعي لمجلس النواب لخطورة الحالة، خصوصاً انهم سيعقون في نفس المأزق الذي وقع فيه عادل عبد المهدي”.