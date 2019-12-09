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النزاهة تكشف تفاصيل عمليات ضبط بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من 400 مليار دينار

كشفت دائرة التحقيقات في الهيأة عن قيام مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها بتنفيذ عددٍ من عمليات الضبط في بغداد والمحافظات خلال شهرتشرين الأول الماضي.

وأشارت الدائرة إلى تنفيذ المديريات والمكاتب لـ (34) عملية ضبط، بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من (400,000,000,000) مليار دينار، مبينة أن عملية ضبط قطع أثرية مهربة تصل قيمتها إلى (200,000,000) مليون دولار بحوزة (6) متهمين في ذي قار تعد أبرز تلك العمليات.

وأضافت إن من بين العمليات ضبط مواد غير مطابقة للمواصفات تمَّ التعاقد عليها بموجب ثلاثة عشر عقداً بقيمة (80,096،432) مليون دولار أمريكي في شركة نفط البصرة، لافتة إلى أنه تم دفع جميع مستحقات المجهزين منذ عام 2012، إضافة إلى قيام محافظ كركوك بتوزيع (25,000,000,000) مليار دينار من الأموال الخاصة بمشاريع المحافظة على أصحاب الشركات الذين تربطهم به علاقات شخصية وحزبية، ووجود مخالفات في التنفيذ والصرف، وصرفه مبالغ طائلة كضيافة لديوان المحافظة.

وأكدت الدائرة قيام مديرالوقف السني في نينوى وعدد من الموظفين بتعيين أكثر من (250) موظفاً من أقاربهم من الرجال والنساء بصفة (حارس جامع)، وقيامه باستقطاع مبالغ من رواتب الذين تم تعيينهم دون تأليف لجنة حسابات، علماً أن جميع من تم تعيينهم لم يباشروا في أعمالهم.

وبينت أن كلا من مكتبي تحقيق كركوك وكربلاء نفذ ( 6) عمليات من مجموع العمليات البالغ (34) عملية ، لافتة إلى أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط (25) متهماً، كانت النسبة الأعلى منهم في نينوى، إذ بلغ عددهم (7) متهمين.

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