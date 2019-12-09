النفوذ الخليجي مؤثر لدى سنة لبنان،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تابعت قضية تكليف سمير الخطيب لتشكيل الحكومة اللبنانية بعد أن كلفه الرئيس اللبناني عون بتشكيل حكومة التكنوقراط العابرة للطائفية مثل ما روج اليها، كل متابع للشأن اللبناني أن الحريري رجل يمثل سياسة الخليج وبالذات البقرة الكبيرة الحلوب السعودية، وكما كان متوقعا لدى اجتماع الخطيب مع مفتي السنة اللبنانيين قال له يازلمه سنة لبنان يبايعون سعد الحريري كمرشح وحيد للمكون السني اللبناني، سبب الرفض السني للخطيب هو نتيجة طبيعية لتلبية أوامر مخابرات دولة البقرة الحلوب الخليجية الكبيرة( السعودية) المال الخليجي أيضا له تأثير واضح في المشهد السني العراقي، لدينا صديق شيوعي سني عراقي فنان معروف نقل لي قبل عدة أيام أن الأوامر لسنة العراق علينا انتظار الأوامر وبالجهوزية، المال الخليج أنفق لإعمار المناطق السنية، وتم تحريك الطبقات الفقيرة الشيعية لإشعال الفوضى بالمناطق الشيعية واستنزافهم، والفيالق الإعلامية تردد سليماني سليماني، لو قارنا بالتأثير الخليجي مع الإيراني في قضية المكون السني اللبناني نجد تأثير ذلك واضح، الخليج السعودية تريد الحريري الزعامة السنية رفضت ترشيح السيد الخطيب وابلغوه أن السنة يبايعون سعد الحريري دون غيره، وكذلك الوضع بالعراق المكون السني يطيع الفصائل السنية البعثبة الوهابية فقط، ويمنع منعا باتا ظهور اي فئات جديدة بدون موافقة القيادات البعثية الوهابية العراقية بالساحة السنية العراقية، إيران يضخم دورها لابتزاع شيعة العراق ولو فعلا إيران تملك سلطة على ساسة شيعة العراق لاستطاعت جمع الساسة الشيعة العراقيين ضمن برنامج ومشروع سياسي جامع وشامل وملزم، وجود مكون شيعي عراقي متماسك مع ايران يكون عامل قوة الى ايران، وكل مايثار انما هي اكاذيب، وافترائات تدخل ضمن الصراع الدولي الدائر بالساحة العراقية بالوسط الشيعي العراقي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.