(بالفيديو) نجاة رئيس تنسيقية تظاهرات كربلاء من محاولة اغتيال وسط المدينة

أفاد ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي ، مساء الأحد ، بنجاة الناشط ايهاب الوزني رئيس تنسيقية مظاهرات كربلاء من محاولة اغتيال وسط مدينة كربلاء.

وكانت مدينة كربلاء شهدت مساء امس ، إغتيال الناشط العراقي فاهم أبوعلي الطائي ، بعد استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في المدينة.

وقال ناشطون، إن مسلحين مجهولين استهدفوا الناشط العراقي بأسلحة كاتمة للصوت في حي البارودي بكربلاء القديمة.

وأضافوا أن أبو علي نقل إلى مشفى الحسين في كربلاء، حيث توفي متأثراً بجراحه.

وافاد نشطاء على مواقع التواصل ، بأن الناشط ايهاب الوزني كان قد شارك في مؤتمر امس الاحد نظمه داعون لانهاء التظاهرات ، وان الوزني دافع خلاله عن المتظاهرين رافضاً دعوات لانهاء الاحتجاجات .

Firas W. Alsarray – فراس السراي ✔@firasalsarrai #هام أحد أسباب محاولة اغتيال إيهاب الوزني#موتمر يوم 8 #فيديو مهم جدا شاهد عاجل ❗️

ووقع الحادثان (اغتيال الطائي ومحاولة إغتيال الوزني) وسط دعوات من ناشطين لتنظيم مسيرة بدءاً من يوم غد للسير من كربلاء صوب بغداد في إطار دعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب الحاكمة.