بعد ورود اسم اربيل.. البيشمركة تصدر توضيحا على اعلان للدفاع العراقية

قالت وزارة البيشمركة إن اعلان وزارة الدفاع العراقية الاخير بشأن دولة كلية القوة الجوية لا يتعلق بكوادر او متطوعي الوزارة.

وكانت الدفاع العراقية، دعت المتقدمين لدورة طيار في كلية القوة الجوية لاجراء الفحص الطبي، وورد في قائمة المدن المرتطبة اربيل عاصمة الاقليم.

وبهذا الصدد ذكرت وزارة البيشمركة في بيان، ان ما ورد في اعلان الدفاع العراقية لا يشمل الأفراد المسجلة أسماؤهم في وزارة البيشمركة.

وقالت ان المسجلة أسماؤهم في مقرات الأفراد والمتطوعين على حدود أربيل والسليمانية سيتم إبلاغهم إدارياُ من تلك المناطق.