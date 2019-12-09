بيان صحفي صادر عن مكتب زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي

في ظل المنعطف الحرج والاوضاع الخطيرة التي تمر فيها بلادنا العزيزة، وضرورة الاسراع بترشيح اسمٍ او اكثر ليكلف برئاسة الحكومة المقبلة، ندعو الاخ برهم صالح رئيس الجمهورية لبدء حوار شاملٍ يضم ممثلين عن بعض القوى السياسية التي لم تشارك بالقمع، والتي ناهضت الدكتاتورية السابقة، ومن المتظاهرين السلميين ومن الاتحادات والنقابات المهنية، وذلك للحوار حول مفوضية وقانون الانتخابات ورئاسة الوزراء ودور ومهام الحكومة المؤقتة ومحاسبة من تسبب بعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين ليكون الحوار خطوةً في طريق انقاذ البلاد مما هي فيه.

ان الاوضاع الحالية تتطلب من الاخ رئيس الجمهورية بوصفه يمثل سيادة البلد وراعياً للدستور، اجراءات سريعة للمساهمة بالخروج من المأزق الحالي الذي تمر فيه البلاد والحفاظ على قراره السيادي ووحدته الوطنية بتصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة الانحرافات التي شهدتها طيلة السنوات الماضي.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

8 كانون الاول 2019