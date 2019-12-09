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تغريدة للمرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي حول دور الغرب

كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته في تويتر:Image previewImage preview

بسم الله الرحمن الرحيم

(فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ) فاطر:5

لا ننسى بأن الانظمة الغربية (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ) الروم:7؛ ولا ينغي ان ننسى إن أكثر وأكبر مآسينا وفقر أقطارنا وتسلط سفهائنا وتخلفات شعوبنا منهم أو بسببهم.

ولا ننسى أيضا أنهم أصلحوا دنياهم وعمروا بلدانهم بنهب وظلم سائر الشعوب، وهذا مشهود ومعلوم في مظاهر البؤس الطاغية -حتى الآن- على مختلف أقطار الأرض التي ابتليت بجشعهم وظلمهم واستعمارهم، لاسيما في أفريقيا، وسائر بلدان العالم، التي يحلو لهم أن يسموها العالم الثالث، وذلك باعتراف المنصفين منهم.

ويبقى الفرق، أنهم عمروا دنياهم، بينما المسلمون، لاسيما الذين انسلخوا من حقائق دينهم إلى الخرافات والبدع، خسروا دينهم ودنياهم، وذلك هو الخسران المبين.

ليسَ في دينِنا الإلهي نقصٌ *** إنما النقصُ في تدَيُنِنا

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