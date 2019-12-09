“جمعة الاكفان ” بساحة التحرير احتجاجا على مقتل المتظاهرين بالعراق

بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا الشعب العراقى والمتظاهرين الى الحروج الجمعة القادمة حاملين اكفانهم احتجاجا على مقتل عدد كبير من المتظاهرين ولحث الكتل السياسية بالعراق على ضرورة ايجاد حل للازمة السياسية بالعراق

ودعا المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى الى تنظيم جمعة الاكفان بساحة التحرير بالعراق تكريما لشهداء الثورة العراقية من الشباب العراقى ودعت المرجعية الدينية العليا بالعراق الى اعلان يوم للحداد على ارواح الشهداء

كما طالبت المنظمة السلطات العراقية والبرلمان العراقى بتشكيل لجنة تحقيق موسعة حول مقتل محتجين بالعراق واستهداف عدد من نشطاء الحراك العراقى كما دعت القضاء العراقى بتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين للمحكمات العاجلة

كان الرئيس العراقى برهم صالح قد تعهد لمسئولة الامم المتحدة بالعراق بتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين للمحاكمة كما قام رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدى بعزل مسئولين امنيين من مناصبهم