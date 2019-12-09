حكومة كوردستان تستعرض لاوروبا تطورات 5 ملفات

عقد سفين دزيي، مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، إجتماعاً موسعاً، اليوم الأحد 8/12/2019 مع دبلوماسيي دول الإتحاد الأوربي المعتمدين في إقليم كوردستان.

ورأس الوفد الاوروبي فنسينت بوبيو، مسؤول مكتب بعثة الإتحاد الأوربي في الإقليم، ويهدف الاجتماع لإطلاع الاوروبيين عن كثب على آخر التطورات في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة بشكل عام، والعلاقات بين أربيل وبغداد والدول المجاورة، وبرنامج عمل وأولويات حكومة إقليم كوردستان، والقضايا الأمنية والسياسية والإنسانية وأوضاع المكونات بشكل خاص.

في مستهل اللقاء، قدم مسؤول العلاقات الخارجية، نبذة خاصة عن آخر التطورات في العراق والعلاقات بين اربيل وبغداد والمباحثات بشأن الموازنة والنفط والمسائل الأمنية، بعدها إستعرض رؤى ووجهات نظر حكومة إقليم كوردستان من أجل التوصل إلى الحلول السلمية بشأن جميع القضايا المصيرية مع بغداد. ثم سلط الضوء أيضاً على القضايا الإنسانية والأمنية، سيما الإرهاب وأوضاع اللاجئين والنازحين، وبهذا الصدد أشاد بدور التحالف الدولي في دعم ومساندة قوات بيشمركة كوردستان خلال الحرب ضد إرهابيي داعش، وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين.

من جانبه، عرض فنسينت بوبيو، موقف الإتحاد الأوربي في دعم ومساندة إقليم كوردستان العراق، مع إستعراض آخر النشاطات والمشاريع للاجئين والنازحين، بهدف التنمية وتعزيز الإستقرار.

في محور آخر من الإجتماع، قدم عدد من ممثلي بعثة الإتحاد الأوربي في إقليم كوردستان نبذة عن آخر نشاطاتهم، وطرحت في الإجتماع جملة من الأسئلة والإستفسارات وتبادل الآراء بخصوص عدد من القضايا الراهنة.