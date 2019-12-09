حواجز وباب مقفل

فضيلة مرتضى

أمام حواجزكم _

سرحت أرنو في الفراغ_

أحلم

شئ من وجودي تنهد

كل شئ حولي كالموت_

سقط

الدمع في عيوني تجمد

بقعة ضوء في فراغ الكون

ترنح

وقفت في مكاني حيرى

شواسع من الوجود_

أبعدني الى الحدود الابعد

بقيت في مكاني_

وأنتم هناك تحوكوا الأيام

خيطآ ..خيطآ

وتقولوا لي :

لاتيأس _

لازالت الأبعاد بيننا _

والرياح تتربص

وأنا أجهل الى أين؟؟

والى أي أتجاه أمضي؟

صدر السماء مفتوح_

وأنا أكره ثلج الموت_

في البحر الأزرق

مع أن _

الحزن مدينتي _

والبكاء عاري تحت مظلتي

وأغاني الأفراح أختفت _

يوم أرصفة شوارعي_

بسواعدكم … دقت

.

أمام حواجزكم _

سرحت أرنو في الفراغ_

أحلم ….. وأحلم

04/12/2019