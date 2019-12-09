حواجز وباب مقفل
فضيلة مرتضى
أمام حواجزكم _
سرحت أرنو في الفراغ_
أحلم
شئ من وجودي تنهد
كل شئ حولي كالموت_
سقط
الدمع في عيوني تجمد
بقعة ضوء في فراغ الكون
ترنح
وقفت في مكاني حيرى
شواسع من الوجود_
أبعدني الى الحدود الابعد
بقيت في مكاني_
وأنتم هناك تحوكوا الأيام
خيطآ ..خيطآ
وتقولوا لي :
لاتيأس _
لازالت الأبعاد بيننا _
والرياح تتربص
وأنا أجهل الى أين؟؟
والى أي أتجاه أمضي؟
صدر السماء مفتوح_
وأنا أكره ثلج الموت_
في البحر الأزرق
مع أن _
الحزن مدينتي _
والبكاء عاري تحت مظلتي
وأغاني الأفراح أختفت _
يوم أرصفة شوارعي_
بسواعدكم … دقت
.
أمام حواجزكم _
سرحت أرنو في الفراغ_
أحلم ….. وأحلم
04/12/2019
حواجز وباب مقفل
حواجز وباب مقفل