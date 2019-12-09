دواعش الشيعة الولائيين يبيدون شيعة العراق الوطنيين الأحرار

بقلم مهدي قاسم

من الآن فصاعدا لا نحتاج إلى تفكير طويل لإيجاد مسميات

تلائم ” ما يسمى ” بالطرف الثالث ” و الغامض للبغض !!، و الذي منذ البارحة لم يعد طرفا ثالثا ، إنما أصبح طرفا قاتلا واضح الهوية والملامح والانتماء والولاء ، فهؤلاء القتلة والبلطجية المحترفين قد سهّلوا أمرنا بعدما نزعوا عن وجوههم الكالحة الأقنعة المذهبية الزائفة

والشبيهة بقسوة ووحشية وجوه دواعش السنة الذباحين ، و هذا يعني أنه من الآن فصاعدا ستكون لنا دواعشان : دواعش السنة من طرف و دواعش الشيعة الولائيين للنظام الإيراني من طرف آخر ، ففي النهاية أن المجازر الأخيرة و عملية التعذيب * التي ارتكبتها عناصر حزب الله وعصائب

الحق أو الخرسانية أم الشيطانية ـــ فكلها سادر موغل في الوحشية و مطلق الولاء للنظام الإيراني ــ قد أثبتت أنه لا فرق بين هؤلاء الدواعش و بين أولئك الدواعش ، طالما كلا الطرفين يقفان على مسافة واحدة من القسوة و سفك الدماء وارتكاب المجازر وهم سواء في سواء ، لكون

كلا الطرفين عصابات إجرامية تستهوي شتى وسائل القتل و التعذيب و نهج الإبادة ، علما أنا لم أتفاجأ بذلك قطعا ، إذ طالما كنت أقارن بين الطرفين منذ بدأت أسمع أخبارا مؤلمة ومفجعة عن حدوث عملية قتل جماعية لنساء سافرات أو متبرجات و كذاك ضد باعة الكحول من أبناء المكوّنات

العراقية الأخرى أو تفجير محلاتهم على رؤوسهم ، جنبا إلى جنب إلى خطف و قتل صاحبات محلات الحلاقة النسائية و التجميل و غير ذلك ، فأطلقتُ حينها على هذه العصابات الميليشاوية و الإجرامية المحترفة تسمية أو مصطح ” تكفيريون دواعش بنسختهم الشيعية ” وليس فقط لعدم وجود

أي فارق كبير من ناحية ارتكاب الفظائع و المجازر المروّعة بين الطرفين إنما في كيفية تقليد هذه الميليشيات الفاشية أساليب دواعش السنة في القسوة الوحشية و الغدر في قتل الشيعة العراقيين الاحرار، وإن كان الإنصاف يقتضي منا التأكيد هنا على أنه لم يكن لدواعش ” السنة

” أي ولاء لأي نظام كان ما عدا الولاء الصارم لتنظيمهم الإرهابي فقط ، بينما دواعش الشيعة الولائيين ما هم سوى تنظيمات تخادمية وارتزاقية رخيصة للنظام الإيراني و مخالبه الطويلة والحادة القاتلة في كل من العراق و سوريا و لبنان ..

و المثير أن دواعش السنة كان يمعنون في قتل الشيعة العراقيين

ذبحا جماعيا في حال أسرهم على أساس أنهم روافض و مشركين فيجب ذبحهم بدلا من قتلهم بالرصاص ، فضلا عن إبادتهم بسيارات مفخخة و أحزمة ناسفة عبرات سنوات طويلة بتواطؤ من زعماء الشيعة الإسلاميين أنفسهم ، ثم دارت الأيام و إذا بدواعش الشيعة الولائيين المسعورين يوجّهون

قنابلهم الخارقة للرؤوس و كذلك ذخيرتهم الحّية ضد شيعة العراق من الوطنيين الأحرار و العزل السلميين ، الذين قُتلوا ولا زالوا يُقتلون بسبب إنهم يريدون استعادة وطنهم من هيمنة و قبضة النظام الإيراني وإعادة بنائه من جديد ليكون فعلا وطنا لائقا وصالحا للعيش الكريم

، مع توفير كل مستلزمات العصر المدنية و التقنية .

إذن من الآن فصاعدا نحن في مواجهة دواعش الشيعة الولائيين

أيضا ، ستكون عبارة عن مواجهات طويلة ودامية و قاسية جدا ، ولكن لابد من خوضها حتى نهاية المشوار و خاصة بفضل العزيمة الجبارة والتصميم المطلق لأبطال المعجزة التشيرينية المجيدة و الذين لا يهابون الموت قطعا ، بل حتى لا تخفيهم كثرة القتل أو المجازر المرتكبة بحقهم

من قبل دواعش الشيعة الولائيين ، بقدر ما تزيدهم عزيمة و صلابة ..

رابط فيديو عن خطف و تعذيب العديد من المتظاهرين :

https://elaph.com/Web/News/2019/12/1274410.html