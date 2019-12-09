رئيس الجمهورية يتسلم شروط اختيار رئيس الوزراء من 120 نائباً

أكد عضو مجلس النواب النائب يونادم كنا، اليوم الأحد، تسليم قائمة موقعة من قبل 120 نائباً إلى رئيس الجمهورية برهم صالح تحتوي على شروط اختيار رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن كنا قوله إن “هنالك 20 شخصية من داخل البرلمان ومن مختلف الكتل السياسية التقوا رئيس الجمهورية برهم صالح وقدموا له قائمة تحتوي على شروط اختيار رئيس الوزراء الجديد موقعة من قبل 120 نائباً”.

وأضاف أن “من أهم الشروط لاختيار رئيس الوزراء ألّا ينتمي الى حزب ولا مزدوج الجنسية، وهذه الشروط تتناغم مع شروط المتظاهرين”.

وأشار إلى أنه “تبقى من المدة الدستورية أسبوع لاختيار رئيس الوزراء، ولا يوجد مرشح حتى الآن لتولي المنصب”، مبينا أنه “إذا لم يقدم مرشح خلال أسبوع لتولي منصب رئيس الوزراء ستتولى الكتلة الأكبر عدداً بعد سائرون تقديم المرشح”.