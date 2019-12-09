ساحات الاحتجاج تشيع رمزياً ضحايا الجمعة الأخيرة

اوقدت اغلب ساحات الاحتجاج الشموع امس استذكارا لشهداء مجزرة السنك فيما شهدت الساحات اقامة تشييع رمزي للضحايا.

بالتزامن مع ذلك، دعت النقابات والاتحادات في بيان موحد تلقته (المدى) الى حصر تأمين ساحات الاحتجاج بقوات الجيش وتقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة واطلاق سراح المختطفين والمعتقلين.

كما اكد البيان على استمرار التظاهر السلمي.

الى ذلك، دعت عضو مفوضية حقوق الانسان، فاتن الحلفي، الى الغاء الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان في الـ10 من كانون الأول الجاري.

وذكرت الحلفي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، عن “دعوة جميع المنظمات المحلية والدولية العاملة في العراق لإلغاء مظاهر الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان ١٠ كانون الأول”. وعللت أسباب ذلك الى “ما يمر به بلدنا الجريح من احداث مؤلمة”.