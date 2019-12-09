عبد المهدي يوجه بعدم تدخل ميليشيات الحشد بقضايا تخص الأمن

وجّه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، بعدم تدخل ميليشيات الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، إن «القائد العام أصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن»، وفق وكالة الانباء العراقية ‹واع›.

وأضاف أن «القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط»، لافتاً إلى أن «مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها».

وفي وقت سابق اليوم، تناقلت بعض وسائل الإعلام، خبراً يفيد بصدور أوامر بإخراج ميليشيات الحشد الشعبي من بغداد ومنع أي تواجد لها في العاصمة العراقية.

يأتي ذلك، وسط اتهامات وجهت لفصائل من الحشد، من بينها كتائب حزب الله الموالية لإيران، بالضلوع في قتل المتظاهرين، وخاصة بعد مجزرة السنك والخلاني في بغداد، الجمعة الماضية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على عدد من قادة ميليشيات الحشد، بسبب ضلوعهم في قتل المتظاهرين.