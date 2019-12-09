عمليات صلاح الدين تعثر على متفجرات وعبوات ناسفة ضمن عملية إرادة النصر السابعة

أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية ضمن إرادة النصر (المرحلة السابعة) في صفحتها الثانية في جبال حمرين.

وقالت وزارة الدفاع، إنه “بإشراف ميداني من قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى، باشرت القطعات العسكرية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بتنفيذ عملية عسكريه واسعة ضمن عملية ارادة النصر (المرحلة السابعة) في صفحتها الثانية وبأربعة محاور شملت كل من الضفة الغربية للزاب الأسفل وسلسلة جبال حمرين وحقول علاس وعجيل لمطاردة بقايا فلول داعش الارهابي”.

وأضافت، أن “العملية اسفرت عن تدمير 4 مضافات للعدو كانت تحتوي في داخلها على مواد غذائية ومجمدة وملابس، وتدمير 5 انفاق، والعثور على 7 عبوة ناسفة تم تدميرها موقعيا، وعلى 4 مواضع للعدو، وكدس عتاد يحتوي على 50 قنبرة هاون 120 ملم، تم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي لمقر قيادة العمليات”.