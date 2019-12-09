عملية سبر الآراء لاختيار أفضل لاعب عربي لعام 2019

الأخ العزيز والزميل المحترم……

تنظم “الهدّاف”، اليومية الرياضية الجزائرية المختصة في كرة القدم، عملية سبر آراء لاختيار:

– أفضل لاعب عربي لعام 2019

– أفضل مدرب عربي لعام 2019

– أفضل لاعب في العالم لعام 2019

– أفضل مدرب في العالم لعام 2019

– أفضل حارس مرمى في العالم 2019

– أفضل رياضي في العالم 2019

يسعدنا ويشرفنا أن نحظى بمساهمتكم.

ونعتقد في صحيفة “الهداف” أن العملية تهدف أيضا إلى التعارف وتعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين الأشقاء.

ويمكنكم الإطلاع في المرفقة على كل جزئيات وقوانين هذا الاستفتاء المتاح فقط لوسائل الإعلام العربية، وكذلك بعض النقاط الهامة التي تضمن شفافية هذه العملية.

شكرا جزيلا على المساهمة مع أزكى التحيات وخالص الأمنيات.

محمد شيخي

رئيس تحرير صحيفة الهداف الدولي

الجــــــــــوال: 00213555616978

رقــم الفاكس : 0021321733172

الايـــــــمايل : chikhi.mohamed@elheddaf.com

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المرشحون لجائزة أفضل لاعب عربي عام 2019

1 – الجزائري رياض محرز

2 – المصري محمد صلاح

3 – المغربي حكيم زياش

جدول التصويت

المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث ………. ……… ……….

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المرشحون لجائزة أفضل مدرب عربي عام 2019

1 – التونسي فوزي البنزرتي

2 – الجزائري جمال بلماضي

3 – التونسي معين الشعباني

جدول التصويت

المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث ………. ……… ……….

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المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2019

1 – البرتغالي كريستيانو رونالدو

2 – الأرجنتيني ليونيل ميسي

3 – الهولندي فيرجيل فان ديك

جدول التصويت

المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث ………. ……… ……….

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المرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم عام 2019

1 – الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو

2 – الألماني يورغن كلوب

3 – الإسباني جوسيب غوارديولا

جدول التصويت

المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث ………. ……… ……….

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المرشحون لجائزة أفضل حارس في العالم عام 2019

1 – البرازيلي أندرسون

2 – البرازيلي أليسون بيكر

3 – الألماني مارك تير شتيغن

جدول التصويت

المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث ………. ……… ……….

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المرشحون لجائزة أفضل رياضي في العالم عام 2019

1 – الروسي خبيب نورماغوميدوف

2 – الإسباني رافائيل نادال

3 – الكيني جيفري كيبسانغ كاموورور

جدول التصويت

المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث ………. ……… ……….

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ملاحظة: الرجاء إرسال التصويت إلى الإيمايل التالي:

editor@elheddaf.com