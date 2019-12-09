قيادي بالحشد العشائري يكشف سبب تحركات القوات الأمريكية في صحراء الأنبار

أكد القيادي في الحشد العشائري في الأنبار، طارق العسل، الاثنين 9-12-2019، وصول تعزيزات عسكرية للقوات الامريكية المتواجدة بقاعدة عين الأسد، فيما كشف عن أسباب تحركاتهم بصحراء المحافظة.

وقال طارق العسل، في حديث إن “تعزيزات عسكرية جديدة، وصلت إلى القوات الامريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد، وذلك قبل ثلاث أيام من اليوم”.

وأضاف العسل، أن “حركة القوات الأميركية وجولاتها مستمرة في صحراء المحافظة، لكنها ازدادت خلال اليومين الماضيين بشكل مكثف بعد تعرض قاعدة عين الأسد لقصف بالصواريخ”.

وتابع القيادي في حشد الانبار العشائري، أن “التحركات الامريكية تهدف لمعرفة مكان المنصات التي تم من خلالها إطلاق الصواريخ صوب القوات الامريكية”.

وكانت هيأة المنافذ الحدودية، قد نفت في وقت سابق من اليوم الإثنين، دخول أي قوات أمريكية إلى العراق، رداً على الأنباء التي تحدثت عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى الأنبار قادمة من الأردن واستقرارها بقاعدة عين الاسد.

وقالت الهيئة في بيان إنها “تنفي دخول اي قوات امريكية إلى العراق عبر منافذنا الغربية طريبيل-الوليد-القائم”.

وأضاف البيان أن “جميع المنافذ تعمل بصورة طبيعية”، داعية القنوات الفضائية والإعلامية إلى “توخي دقة المعلومة في النشر عبر المواقع لتجنب تضليل الرأي العام”.