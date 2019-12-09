كتائب حزب الله تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة الجمعة في السنك

كشف المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، الاثنين، تفاصيل ما جرى في جسر السنك مساء الجمعة.

وقال العسكري في تغريدة على موقعه في “تويتر” إن “الإعلام تداول بياناً صادراً عن هيئة الحشد الشعبي يتعلق بما جرى في محيط منطقة السنك مساء الجمعة الماضي”.

وأضاف أنه “بغض النظر عن تبني الهيئة للبيان من عدمه، فإن معلوماتنا الأمنية الخاصة تؤكد صحة جميع المعطيات الواردة فيه ومنها قضية المختطفين وحرق بناية المرآب في محاولة لقتل المتظاهرين السلميين من قبل المخربين، وهذا ما وثقته وسائل الإعلام في حينه”.

وتابع أن “انتشار قوات أمنية لمسك ساحة التظاهر جاء بناءً على اتفاق بين الحشد وعمليات بغداد والأمن الوطني وأصحاب القبعات الزرق المتواجدين في محيط ساحة التظاهر”.

وأوضح العسكري، أنه “من المؤسف أن حصيلة ضحايا الاشتباكات مع المخربين بلغت شهيدين من الحشد وثلاثة شهداء من أصحاب القبعات الزرق”.

وقتل مساء الجمعة وجرح العشرات من المتظاهرين على يد مسلحين ملثمين يستقلون سيارات رباعية الدفع اقتحموا ساحة “الخلاني” وأطلقوا النار على المحتجين لساعات.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى راح ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى في حصيلة رسمية حسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق.