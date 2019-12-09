كوردستان تسعى لتاسيس معامل تدوير نفايات متطورة تنفيذا لبرنامجها الحكومي

اعلن وزير البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان ساسان عوني، الاحد، ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمعامل تدوير النفايات، مشددا على ان المناطق التي ليس فيها شركات التدوير ستقوم شركة متطورة بتأسيس معامل لاعادة تدوير النفايات فيها.

ونقل بيان لوزارة البلديات والسياحة الكورستاني عن الوزير ساسان عوني قوله ان واحدا من الاشياء التي تشكل خطرا على بيئة اقليم كوردستان هو عدم وجود مشاريع اعادة تدوير النفايات وفقا للمواصفات القياسية، مبينا انه لذلك فان هذا الامر يعد واحدا من الاهتمامات ذات الاهمية لدى رئيس حكومة اقليم كوردستان وهو يرغب ان يتم تاسيس معامل لاعادة تدوير النفايات في جميع اقضية ونواحي الاقليم جميعا.

واكد البيان ان تاسيس شركات اعادة تدوير النفايات جزء من البرامج المهمة لوزارة البلديات وهي تسعى لتوسيع تلك المعامل الموجودة حاليا في الاقليم، مثل معامل دهوك وعقرة والسليمانية والعمادية وهي الان في طور الانشاء، وذلك عن طريق معالجة النفايات بطرق علمية ليس لها اية اضرار على البيئة، لافتا الى ان المناطق التي لاتوجد فيها معامل اعادة تدوير النفايات تسعى الوزارة الى دعوة شركة متطورة من اجل بناء افضل معامل اعادة تدوير النفايات في مدن الاقليم.