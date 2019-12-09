متظاهرون يطردون كوادر صحفية من ساحة الاحتجاج بالمثنى ويمنعون تغطيتهم

8/12/2019

طرد مجموعة من المتظاهرين في المثنى كوادر قناتي العراقية والعهد، ومنعتهم من تغطية الفعاليات التي أقيمت هناك.

مراسل قناة العراقية الزميل علي كريم قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه والمصور مالك الكفائي وكادر قناة العهد، كانوا في مهمة صحفية لتغطية الفعاليات المجتمعية التي أقيمت في ساحات التظاهر، وتعرض لهم احد المتظاهرين بالسب والقذف ومنعهم من التغطية.

وتابع علي أنهم اضطروا إلى مغادرة المكان بعد أن طالبهم الشخص نفسه بالمغادرة على الفور.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تهيب بالمتظاهرين وعامة الناس السماح لكل الصحفيين تغطية الفعاليات التي تقام في ساحات التظاهرات، وتعد ذلك انتهاكا دستوريا، يعكس صورة سلبية عن المتظاهرين.

وتطالب الجمعية فسح المجال أمام الإعلاميين لتأدية مهامهم الصحفية في تغطية احداث التظاهرات