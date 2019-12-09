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مجلس رؤساء الطوائف المسيحية بالعراق يلغي الاحتفالات بأعياد الميلاد

قرر مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق، اليوم الإثنين، الغاء كافة الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، احتراماً “لدماء الشهداء والجرحى من المتظاهرين ومن القوات الأمنية”.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها انه “وسط كل ما يجري في بلدنا الحبيب العراق من أحداث التي راح ضحيتها الكثير من ابناء الوطن لاجل غد افضل لجميع العراقيين”.

وأضاف البيان “قرر مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق الغاء جميع مظاهر الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية والاقتصار على الخدم الكنيسة فقط احتراماً لدماء الشهداء والجرحى من المتظاهرين ومن القوات الامنية وتضامناً مع احزان وأوجاع والام العوائل المنكوبة”.

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