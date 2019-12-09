معالجة 2862 عراقياً بمستشفيات عبادان وخرمشهر الايرانية

قال مساعد رئيس كلية العلوم الطبية في شؤون العلاج بمدينة عبادان الايرانية، الاحد، انه منذ بداية العام الحالي لحد الان تم علاج الفين و862 مريض عراقي في مستشفيات هذه المدينة وخرمشهر.

واشار حجة الله جانبي في تصريح لوكالة ارنا الى اعداد واطلاق برنامج خاص للسياحة الصحية في هذه المدينة، موضحا ان البرنامج يوفر المعلومات الضرورية من مستشفيات المنطقة والخدمات الصحية والعملية الجراحية للسائحين الذين يصلون الى منطقة اروند الحرة عبر حدود شلمجة.

واشار الى توفير خدمات الانترنت في 10 نقاط عند مدخل حدود شلمجة الدولية للرعايا العراقيين الذين يصلون الاراضي الايرانية، وقال ان بامكان السياح العراقيين الحصول على المعلومات التي يحتاجون اليها من خلال تثبيت التطبيقات على هواتفهم المحمولة.