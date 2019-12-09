مقتل ناشط واصابة اثنين اخرين ونجاة رابع من اغتيال بسلسلة هجمات في العراق

تعرض عدد من الناشطين في الاحتجاجات العراقية الى سلسلة من الهجمات غير المسبوقة منذ الصباح امس الاحد وحتى وقت متأخر من اليوم ذاته ادت الى مقتل واحد منهم واصابة اثنين اخرين ونجاة رابع.

واصيب الناشط الطبيب مهند الكعبي بجروح صباح الاحد في منطقة سيف سعد بكربلاء عندما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة كانت تقله.

الى ذلك اغتال مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية الناشط في الاحتجاجات فاهم الطائي امام احد الفنادق بمدينة كربلاء بينما نجا الناشط ايهاب الوزني الذي كان يرافق الطائي.

واصيب الناشط باسم الزيدي بمحافظة نيسان جنوبي العراق في محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها في وقت متأخر من امس.

يشار الى ان هذه الهجمات قد وقعت عقب مرور يومين على هجوم دامٍ استهدف المحتجين في منطقتي السنك والخلاني وسط العاصمة بغداد نفذه مسلحون مجهولون وخلف عدد من القتلى وعشرات الجرحى وذلك في مؤشر خطير على تصاعد العنف في المحافظات ذات الغالبية الشيعية التي تشهد تظاهرات ضد الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين.