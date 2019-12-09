نائب يحدد طريقين لحسم اختيار رئيس الحكومة الجديد احدهما شعبي والاخر سياسي ينفذ بـ 24 ساعة

أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاثنين (09 كانون الأول 2019)، ان الكتل والأحزاب السياسية أمامها طريقان، بشأن اختيار رئيس الحكومة العراقية الجديد.

وقال العقابي في حديث، ان “امام الكتل والأحزاب السياسية طريقين بشأن اختيار رئيس الحكومة الجديد، اما نمضي بالاتفاق ولا ضير بذلك واما الشعب العراقي سوف يقول كلمته بكل النظام السياسي في العراقي، وعلى الجميع النظر على خطورة وحساسية المرحلة”.

وأضاف ان “الطريق الثاني، هو المضي بخيار الكتلة الأكبر وهو خيار واضح ولا غبار عليه، ونستطيع خلال 24 ساعة تحديد من هي الكتلة الأكبر، وهي بدورها ترشح لرئيس الوزراء الجديد، ويتم حسم اي خلاف وصراع”.

وكشف النائب عن تيار الحكمة علي البديري في وقت سابق من اليوم أن الحكومة الجديدة ستكون مؤقتة لا تتجاوز مدتها سنة واحدة، مبينا أن الكتل السياسية تأكدت ان الاحتجاجات “لن تتوقف” بدون حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.

وقال البديري إنه “لم يتم التوصل حتى الان الى مرشح نهائي لرئاسة الحكومة”، لافتا إلى أن “90% من القوى السياسية الشيعية باتت مقتنعة بان الحكومة الجديدة ستدير الاوضاع لمدة سنة واحدة على الأقل”.