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نتنياهو يعلق على “الهجوم الدموي في بغداد” ويكشف “دلالات الجهة المنفذة”

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو، ان ميلشيات شيعية باوامر من الحرس الثوري الايراني نفذت ما وصفه بالهجوم الدموي على المتظاهرين في بغداد.
وقال نتيناهو في جلسة الحكومة الأسبوعية، “أرتكب أمس في بغداد هجوم دموي أودى بحياة أكثر من 20 متظاهرا عراقيا بريئا”.
واضاف “أود أن أقول لكم اليوم إنه هناك دلالات متراكمة تشير إلى أن هذا الهجوم القاتل في بغداد قد نفذ من قبل الميليشيات الشيعية في العراق بأوامر مباشرة من قبل الحرس الثوري الإيراني”.
وقال ايضا “في هذا الحين وإزاء هذا القتل, يجب تشديد الضغوط التي تمارس على إيران. وهذا ما أدعو الدول الأوروبية إلى القيام به. أود أن أوضح بأنه مع الدول الأوروبية أو بدونها, فإن إسرائيل لن تسمح لإيران, في أي حال من الأحوال, بتطوير الأسلحة النووية”.

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