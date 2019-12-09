وبعدُ لم يستيقظوا ؟
عبد صبري أبو ربيع
ناسٌ للمُر تشرب
وناسٌ تشرب من الحلو والعسل
وناسٌ على الحرير تنـام
وناسٌ أثوابها من الململ
يا ضارب الناقوس
صوت الله يتزلـزل
ويا عاشق السلطان
إياك أن تستبد وتغفل
البعض طريقهم الحرام
والبعض يعــرف الله إذا يتــأمل
يقتلون الناس بالصمت والوعود
سكارى ولا من يسأل
منتفخـون كالضفــادع
ليلهـم دولارٌ وغـزل
وفي قصورهم ألف باب
فيهن الاستعـــلاء والزلل
فإذا خرجوا للناس تراهم
أرق من الحَمل
يخدعـــون إذا أوعــدوا
ويفرشون الورد والأمل
الان وبعدُ لـــم يستيقظوا
وصوت الناس فيهم يتعجل
طلائع النصر تزحف نحو قلاعهم
كي يرحلوا والوجوه تتبدل