PKK يسعى لتأسيس حزب جديد في شنكال وافتتاح ممثلية في بغداد

أفادت مصادر متقاطعة من قضاء شنكال (سنجار)، من المناطق ‹المتنازع عليها› بين أربيل وبغداد، والتابع إدارياً لمحافظة نينوى، أن حزب العمال الكوردستاني PKK يسعى لتأسيس حزب جديد في القضاء وافتتاح مثلية له في العاصمة العراقية بغداد.

الناشط الكوردي الإيزيدي عامر إبراهيم من شنكال، أفاد بالصدد أن العمال الكوردستاني يسعى إلى تأسيس حزب جديد في شنكال، وافتتاح ممثلية في بغداد «لأنه يتلقى الدعم والمساعدة من مجلس الأمن الوطني العراقي».

من جانبه قال قادر قاجاغ، مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شنكال : «حتى الآن لم يعلن PKK عن مسألة تشكيل حزب جديد، لكن هناك أنباء عن مساعي PKK لافتتاح ممثلية في بغداد، لأنهم محسوبون على ميليشيات الحشد الشعبي ويعملون لصالحها».

ولم يستبعد قاجاغ أن يكونPKK في مسعى لتأسيس حزب جديد في شنكال.

أما ناصر هركي، النائب عن الكتلة الكوردية في البرلمان العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، فقد ذكر أنه أعد في وقت سابق تقريراً عن نشاطات PKK في شنكال وسلمه لرئاسة البرلمان، وأضاف «حتى يتمكن PKK من افتتاح ممثلية في بغداد يجب أن يحصل على ترخيص كحزب»، مؤكداً أن «حزب العمال الكوردستاني غير مرخص في بغداد».