Posted on by

إيران: عقد توريد الكهرباء للعراق سنوي على غرار الموازنة العامة في هذا البلد

قال وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان يوم الاثنين عقد توريد الكهرباء للعراق سيمدد قطعا.

وقال اردكانيان في تصريح صحفي على هامش المؤتمر الدولي للكهرباء في طهران اليوم ، بأن عقد توريد الكهرباء للعراق سنوي، على غرار الموازنة العامة في هذا البلد.

وأضاف أن ايران أبرمت بروتوكل تعاون مع العراق يمتد لثلاث سنوات بغية تقديم المساعدة لصناعة الكهرباء العراقية في الابعاد كافة ، حيث إن بوثيقة تصدير الكهرباء بند يذكر استمرارية توريد الكهرباء لهذا البلد طالما يطلب ذلك.

وبيّن أن العقد سيتم تمديده حتما، بجانب اجراء المزامنة بين نظم كهرباء ايران والعراق نحو شهر قادم بحسب جدول الاعمال المقرر.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close