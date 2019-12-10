إيران: عقد توريد الكهرباء للعراق سنوي على غرار الموازنة العامة في هذا البلد

قال وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان يوم الاثنين عقد توريد الكهرباء للعراق سيمدد قطعا.

وقال اردكانيان في تصريح صحفي على هامش المؤتمر الدولي للكهرباء في طهران اليوم ، بأن عقد توريد الكهرباء للعراق سنوي، على غرار الموازنة العامة في هذا البلد.

وأضاف أن ايران أبرمت بروتوكل تعاون مع العراق يمتد لثلاث سنوات بغية تقديم المساعدة لصناعة الكهرباء العراقية في الابعاد كافة ، حيث إن بوثيقة تصدير الكهرباء بند يذكر استمرارية توريد الكهرباء لهذا البلد طالما يطلب ذلك.

وبيّن أن العقد سيتم تمديده حتما، بجانب اجراء المزامنة بين نظم كهرباء ايران والعراق نحو شهر قادم بحسب جدول الاعمال المقرر.