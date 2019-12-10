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اقليم كوردستان يبرم مع اليابان اتفاقا على قرض بقيمة ملياري دولار

ابرم اقليم كوردستان يوم الاثنين اتفاقية قرض مع اليابان بما يخص انجاز مشاريع تتعلق بالقطاع الخدمي بتكلفة تصل الى ملياري دولار.

وقال وزير البلديات في اقليم كوردستان ساسان عوني في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن الاتفاقية ان الوزارة ابرمت اتفاقية مع والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” في مجال القطاع الخدمي في الاقليم.

واوضح ان العقد ضمن اطار القرض الياباني للعراق، مشيرا الى ان ان احد بنود القرض يتعلق بمشروع مجاري اربيل الكبير والذي سيتم انجازه في اربع مراحل.

وتابع عوني ان تكلفة القرض تصل الى قرابة ملياري دولار وعلى مراحل المرحلة الاولى منه بتكلفة 300 مليون دولار.

وعقب المؤتمر وقع مدير عام الماء والمجاري في وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان مسعود كارش مع كوجي ميزنو المنسق والمستشار للشركات اليابانية في العراق اتفاقية القرض برعاية وزير البلديات في الاقليم، و محافظ اربيل فرست صوفي.

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