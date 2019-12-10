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الداخلية تكشف عن اجراءات جديدة لاعادة نازحي الموصل

استقبل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاثنين، نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في العراق فيليبا كاندلر والوفد المرافق لها في مكتبه.

واعرب الياسري عن استعداده لتقديم الدعم والتعاون المشترك من أجل عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وتطرق خلال اللقاء إلى الآليات المتبعة في عمليات إعادة العوائل النازحة في العراق، لافتًا إلى إن وزارة الداخلية قطعت شوطًا كبيرًا في إعادة أغلب النازحين إلى مناطقهم.

الوزير أكد تعاون الوزارة في مجال إكمال تدقيق الملف الأمني للنازحين وإيجاد الحلول الملائمة للمواطنين الذين لا يملكون اوراقًا ثبوتية، كاشفًا عن اصدار أوامر بافتتاح عدد من المكاتب في مدينة الموصل لإصدار البطاقة الوطنية وجوازات السفر.

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