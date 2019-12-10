الداخلية: قطعنا شوطاً كبيراً في إعادة النازحين..التخطيط تطلق التعداد العام في 3 محافظات

اعلنت وزارة التخطيط، امس الاثنين، اطلاق التجربة الميدانية للتعداد العام للسكان في ثلاث محافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته (المدى) إن “الوزارة اطلقت التجربة الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن التي تنفذها ملاكات الجهاز المركزي للاحصاء في مناطق مختارة بمحافظات بغداد والبصرة واربيل”.

واضاف الهنداوي ان “التجربة تأتي استعدادا لتنفيذ التعداد نهاية العام المقبل ٢٠٢٠”.

وسبق ان كشف وزير التخطيط نوري صباح الدليمي أن تنفيذ التعداد العام للسكان هو تحد واضح لظروف العراق الحالية وهي رسالة واضحة بان العراق دولة آمنة ومستقرة.

بدوره استعرض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم أبرز التعدادات العامة التي نفذها الجهاز خلال الفترات الماضية والتي كان أنجحها واشملها عام 1977 وعلى مستوى المنطقة العربية وفقا لتوصيات الأمم المتحدة، مشيرا الى ان هناك محاولات بعد عام 2003 لتنفيذ التعداد ولكنها لم تنجح.

واكد كاظم ان التعداد سيوفر مؤشرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وهي ليست عملية عد السكان فقط مبينا الأدوار المتوقعة من الوزارات وكل حسب طبيعة عملها.

في سياق متصل، استقبل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، امس الاثنين، نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في العراق فيليبا كاندلر والوفد المرافق لها. واعرب الياسري عن استعداده لتقديم الدعم والتعاون المشترك من أجل عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وتطرق خلال اللقاء إلى الآليات المتبعة في عمليات إعادة العوائل النازحة في العراق، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية قطعت شوطا كبيرا في إعادة أغلب النازحين إلى مناطقهم.

وأكد الوزير تعاون الوزارة في مجال إكمال تدقيق الملف الأمني للنازحين وإيجاد الحلول الملائمة للمواطنين الذين لا يملكون اوراقا ثبوتية، كاشفا عن اصدار أوامر بافتتاح عدد من المكاتب في مدينة الموصل لإصدار البطاقة الوطنية وجوازات السفر.