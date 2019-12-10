Posted on by

السفارة الامريكية ببغداد تصدر تنبيها امنيا عاجلا باستثناء اقليم كوردستان

اصدرت السفارة الامريكية مساء اليوم الاثنين، تنبيها للمواطنين الأمريكيين بخصوص المظاهرات المقرر انطلاقها يوم غد الثلاثاء.
ووجه التنبيه العاجل للرعاية الامريكان في بغداد والمدن الرئيسية الأخرى، بإستثناء إقليم كوردستان العراق.
واضاف، “وفقًا للتقارير، من المتوقع أن يزداد حجم التظاهرات اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019. قد يلاحظ المواطنون الأمريكيون وجوداً أمنياً مكثفاً. كما وقد أعلن رئيس الوزراء ان يكون يوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الاول\ ديسمبر عطلة للاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش. حيث من المتوقع أن يتم إغلاق نقاط التفتيش في المنطقة الدولية و حدوث اضطرابات مرورية”.
وتابع، “الإجراءات الواجب اتخاذها:
• وفقًا لتحذيرات السفر الصادرة في شهر ايار\مايو 2019، ينصح بعدم السفر الى العراق
• تجنب مناطق المظاهرات
• الامتثال لتوجيهات السلطات
• مراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على اخر الاخبار

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close