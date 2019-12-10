Posted on by

السلطات العراقية تعلن اصابة 6 مقاتلين بقصف بـ4 صواريخ بمحيط مطار بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الاثنين عن اصابة ستة مقاتلين بقصف بصواريخ الكاتيوشا استهدف معسكرا في محيط مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان ان اربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على احد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي ادت الى اصابة ستة مقاتلين .

واضاف البيان ان القوات الامنية باشرت بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل اطلاقها .

وكان مصدر في جهاز مكافحة الارهاب قد افاد في وقت سابق من اليوم بتعرض موقع لهم في المطار العسكري ضمن مطار بغداد الدولي الى قصف صاروخي خلف عددا من المصابين.

وابلغ المصدر بأن القصف الذي استهدف الموقع فجر اليوم اسفر عن اصابة خمسة بجروح بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

من جهتهم قال سكان في العاصمة بغداد انهم سمعوا اصوات اطلاق لصواريخ ودي لانفجارات عنيفة فجر اليوم بمحيط مطار بغداد الدولي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close