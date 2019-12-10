السلطات العراقية تعلن اصابة 6 مقاتلين بقصف بـ4 صواريخ بمحيط مطار بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الاثنين عن اصابة ستة مقاتلين بقصف بصواريخ الكاتيوشا استهدف معسكرا في محيط مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان ان اربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على احد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي ادت الى اصابة ستة مقاتلين .

واضاف البيان ان القوات الامنية باشرت بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل اطلاقها .

وكان مصدر في جهاز مكافحة الارهاب قد افاد في وقت سابق من اليوم بتعرض موقع لهم في المطار العسكري ضمن مطار بغداد الدولي الى قصف صاروخي خلف عددا من المصابين.

وابلغ المصدر بأن القصف الذي استهدف الموقع فجر اليوم اسفر عن اصابة خمسة بجروح بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

من جهتهم قال سكان في العاصمة بغداد انهم سمعوا اصوات اطلاق لصواريخ ودي لانفجارات عنيفة فجر اليوم بمحيط مطار بغداد الدولي.