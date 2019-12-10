العراق يتسلم الوجبة الاولى من الالواح المسمارية من امريكا

تسلّمت سفارة جمهوريّة العراق لدى واشنطن الوجبة الأولى من الألواح وكسر الألواح المسماريّة المُعارة إلى مُتحَف جامعة بنسلفانيا.

جرت مراسم التسلّم بحُضُور نخبة من الآثاريِّين من جامعة بنسلفانيا، والدكتور زيد الراوي ممثلاً عن جامعة بغداد/ كلية الآداب/ قسم الآثار، والمعهد الشرقيّ لجامعة شيكاغو والأكاديميّين، والدبلوماسيّين، وممثلي وزارة الخارجية الأمريكيّة.

وقام القائم بالأعمال المؤقت ظافر عبد الرزاق جليل بتوقيع محضر التسلُّم نيابة عن السفير فريد ياسين، ووقّع ريتشارد زتلر رئيس قسم آثار الشرق الأدنى نيابة عن مُتحَف الجامعة.

يذكر أنَّ عدد الألواح المسماريّة التي تسلمتها السفارة (387) لوحاً وكسرة كانت قد أُعيرت إلى متحف جامعة بنسلفانيا من المُتحَف العراقيّ في 22/2/1923 إلى مُتحَف جامعة بنسلفانيا، وهي من تنقيبات الموسم الآثاريّ المُشترَك بين المُتحَف البريطانيِّ والجامعة المذكورة (1922-1934) في منطقة أور/تل المقير.