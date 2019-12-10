العراق يستثمر بالمحطات الكهرومائية في كرمانشاه

أعلن مدير مركز خدمات الاستثمارات بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران)، يوم الاثنين، ان العراقيين يستثمرون تريليون تومان في مجال المحطات الكهرومائية بالمحافظة، في حال توفر الظروف.

وقال فريد خليلي “بعد عقد ملتقى فرص الاستثمار في مجال المياه والكهرباء قبل فترة، والذي شارك فيه مستثمرون من الداخل والخارج، أعلن المستثمرون العراقيون استعدادهم لإنشاء محطات كهرومائية في كرمانشاه”.

وأضاف خليلي “عقدنا اجتماعات مستمرة ومحادثات مباشرة معهم، وبالتالي وبناء على اقوال هؤلاء المستثمرين، تقرر ان يستثمروا تريليون تومان في مجال المحطات الكهرومائية والتوربينات الكهربائية في كرمانشاه، وفي حال توفر الظروف، سيتم استقطاب هذا الحجم من الاستثمارات في المحافظة”.

وأردف ان “إنشاء المحطات الكهرومائية، تعتبر إحدى فرص استقطاب الاستثمارات في محافظة كرمانشاه، وقد تم التركيز في الوقت بشكل جيد على هذا النوع من النشاطات”.