انتهاء عملية إرادة النصر السابعة بتطهير 3257 كم مربع

أعلنت خلية الاعلام الامني، امس الاثنين، تدمير 18 نفقاً و20 وكراً للإرهابيين، فضلا عن العثور على 164 عبوة ناسفة و76 قنبرة هاون خلال المرحلة السابعة من عملية ارادة النصر.

وقالت الخلية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، “كما عهد أبناء الشعب العراقي الكريم همة وعزيمة قواتنا المسلحة، ها هم الإبطال ينهون اليوم المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر والتي انطلقت يوم السابع من كانون الأول الجاري وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وإشراف قيادة العمليات المشتركة، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي”.

وأضافت: “اشتركت في هذه المرحلة قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات المشتركة وفوج سوات مديرية شرطة صلاح الدين والفوج التكتيكي مديرية شرطة صلاح الدين، واللواء 88 حشد شعبي، واللواء 21 حشد شعبي”. وأوضحت، أن “نتائج المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر كانت تدمير 18 نفقاً، و20 وكراً للإرهابيين، و4 مواضع للرصد، فضلا، عن القاء القبض على 21 مطلوبا، وتفجير 54 عبوة ناسفة، والعثور على 164 عبوة ناسفة و4 اكياس تحتوي مادة اليوريا و76 قنبرة هاون، فضلا عن العثور على حزامين ناسفين”، لافتة الى أن “قواتنا الأمنية ستبقى بجميع صنوفها عين العراق من اجل سلامة الوطن وتجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه وتطهير الأرض من مخلفاته بشكل تام”.

واكدت ان “المساحة الكلية التي تم تفتيشها في المرحلة السابعة بلغت (3257)كم مربع”.

بدورها، اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، امس الاثنين، عن إلقاء القبض على إرهابيين وضبط صواريخ في قضاء الحويجة جنوبي كركوك. وذكرت القيادة في بيان ان “قطعات الفرقة الثالثة شرطة اتحادية وتشكيلاتها باشراف قائد الفرقة وآمري التشكيلات والوحدات باشرت بواجب تفتيش وتطهير المناطق والقرى في قضاء الحويجة من مخلفات داعش الإرهابي ضمن الصفحة الثانية من (عمليات إرادة النصر السابعة) والتي انطلقت يوم أمس”.

وأضافت أن “الواجب أسفر عن تفتيش وتطهير (52) قرية وتفكيك وإتلاف (111) عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام، فضلاً عن العثور على ثلاثة صواريخ كاتيوشا، والعثور على أربعة صواريخ قاذفة RBG7بالإضافة إلى العثور على أربعة مقذوفات طائرة مسيرة”. وأوضحت القيادة، أنه “تم العثور على ثمانية مساطر تفجير، وتدمير وردم نفق وخندق شقي، فضلاً عن إلقاء القبض على (15) من المطلوبين وفق مواد مختلفة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين”.

الى ذلك اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اعتقال احد الارهابيين ايسر الموصل. وقالت المديرية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 50 تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الشرقاط ايسر الموصل”.

وأضافت أن المعتقل “هو احد العناصر التي قدمت معلومات عن قطعاتنا الأمنية والمتعاونين معها لداعش الارهابي قبل التحرير، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.