**برقيات عاجلة جداً وخطيرة .. من وعن العراق المنتفض غداً **

* البرقية الاولى

من ساحة التحرير

علت هتافات بساحة التحرير تقول “قيس وربعه … بالنعال ندوسه” ؟

هذا كان ردهم على تصريحات المجرم “تيس الخزعلي” والذي قال عن تظاهرات الغَد بإنها ستشهد أكبر عدد من القتلى ؟

ووصفها هذا العاق أخلاقياً ودينياً “بالتخريبية” كتبرير لجريمتهم مقدماً ، مما إعتبره المتظاهرون تهديد صريحاً لهم ، فكان هتافهم رداً على نباحه ؟

فالعراق إنتفض ولم يزل ينتفض ضد إجرام السلطات الحاكمة في بغداد الخائنة والفاسدة والعميلة لايران ؟

* البرقية الثانية

من قلب الاتحاد الاوربي

شبان عراقيون أبطال يتظاهرون في أحد أكثر الأماكن كثافة بالسكان وسط العاصمة البلجيكية “بروكسل” ويقومون بتشغيل مقاطع فيديو توثق جرائم السلطة الحاكمة في العراق والقمع المفرط بحق المتظاهرين ، لايصال صوت الشباب العراقي وحقيقة مايجري الى الشارع ألاوربي والعالم أجمع ؟

* البرقية الثالثة

من مصدر عسكري

أعملنا مصدر عسكري برتبة فريق ركن نعتذر عن ذكر أسمه ، بأن أوامر قد صدرت من المجرم “خامنئي” عراب الدم العربي والعراقي والإيراني لجميع قادة الميليشيات المجرمة الخائنة والعملية تقول بالنص ؟

انهو التظاهرات في بغداد ولو تطلب ألامر حمامات دم وإحراق بغداد ، بما فيها السفارة الأمريكية إذا تطلب ألامر ، ولكم مطلق الحرية في فعل ماتشاؤون دون قيود أو تحفظ ؟

* ونحن نقول لهذا المسخ ، هيهات أن تنالوا من عزيمة وصبر وصمود العراقيين الابطال وشبابهم المتظاهرين والثوار ، ولقد أقسموا بأن يذيقونك وكلابك كأس الزقوم ، وقريباً جداً بأذن واحد أحد ؟

* البرقية الرابعة

من ساحة التحرير

دخول المئات من أصحاب القبعات الزرقاء إلى ساحة التحرير بشكل مكثف ، ويقومون ألان بالانتشار والتواجد خاصة في مناطق الدخول والخروج ، وتفتيش جميع الداخلين إليها ومنعهم من حمل حتى الاقلام وكل شئ يشتبه به ؟

* البرقية الخامسة

من تنسيقية ساحة التحرير اذ تم الاتفاق على ما يلي ؟

١: كل دعوات الدخول للمنطقة الخضراء ليوم غد مرفوضة ؟

٢: سيقوم المتظاهرين في ساحة التحرير بمنع أي محاولة لدخولها ، والتي من شأنها إعطاء ذريعة للسلطات المجرمة في قمع الاحتجاجات السلمية المستمرّة منذ ألاول من تشرين وحتى اللحظة ؟

٣: بعد دارسة الجدوى لا توجد أي مصلحة في دخول المنطقة الخضراء ، لأنها تحتوي على سفارات أجنبية ومنظمات أممية قد تطالها أيادي المندسين ، وبالتالي تقع الملامة على المتظاهرين السلميين ، وبذالك سنفقد دعم المجتمع الدولي لتطاهراتنا المطالبة بالحقوق وتحقيق العدالة في محاكمة الفاسدين والمجرمين ؟

٤: وأخيراً

من قلب التحرير نقول لكل القادمين الى ساحة التحرير خاصة ، قلب العراق النابض بالاخوة والحب للعراق والعراقيين ؟

نرحب بكم كإخوة وأحباء متجردين من أي إنتماء لغير العراق وأهله ، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب ؟

ويبقى سلاحنا الوحيد هو “حب الوطن والسلمية وإحقاق الحقوق والثبات” ؟

سرسبيندار السندي