تقارير تتوقع اندلاع حرب بحرية بين مصر وتركيا بالبحر المتوسط المتوسط والمياه الاقليمية بليبيا

القاهرة : بيان صحفى

حذر تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اندلاع حرب بحرية بين تركيا وقبرص واليونان ومصر حول حقول الغاز بالبحر المتوسط بعد الاتفاقية البحرية التى وقعها الرئيس التركى اردوغان مع ليبيا حول ترسيم الحدود البحرية

وتوقع المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى اندلاع حرب بحرية بين مصر وتركيا داخل المياه الاقليمية لليبيا فى البحر المتوسط حال منع تركيا لمصر من مد خطوط الغاز المصرية بالبحر المتوسط الى اوروبا

وتصاعد التوتر بين الدول الواقعة على البحر المتوسط على خلفية حقول الغاز واكتشاف حقل زهر المصرى وازمة ترسيم الحدود البحرية بشرق المتوسط.

ونشرت مصر قوات وقطع بحرية حول حقل زهر بالبحر المتوسط وارسلت ايطاليا قرفاطة بحرية وشهدت الفترة الماضية تدريبات عسكرية بحرية بين مصر وقبرص واليونان

وتتنافس تركيا واسرائيل وقبرص واليونان ومصر على مد خطوط الغاز من المتوسط الى دول الاتحاد الاوروبى

وهدد الرئيس التركي إردوغان بالتدخل العسكري ضد اليونان وقبرص في بحر إيجة والبحر المتوسط ما لم تتوقف قبرص عن التنقيب عن الغاز

وتوقع التقرير اندلاع حرب بحرية بين البحرية المصرية والتركية بالقرب من مياه ليبيا الاقليمية واندلاع اول معركة بحرية بين مصر وانقرة بالاسكندرية ومطروح القريبة من ليبيا

وجدير بالذكر ان مصر دخلت بمعركة نصيبين مع الدولة العثمانية عام 1839وقضت هذه المعركة على قوة العثمانيين الحربية وانضمت جميع وحدات الأسطول العثماني إلى محمد علي باشا في الإسكندرية