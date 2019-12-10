تنفيذ 18 مشروعاً خلال العام المقبل لمعالجة الاختناقات المرورية

بغداد / شذى الجنابي

تعتزمُ أمانة بغداد تنفيذ 18 مشروعا متنوعا خلال العام المقبل 2020، والتي تتضمن برامجها ادامة وتأهيل طرق وانفاق ومجسرات، والمدرجة ضمن برامجها الهادفة الى معالجة الاختناقات المرورية الحاصلة في العاصمة.

وقال مدير قسم صيانة الانفاق والجسور في دائرة المشاريع التابعة للامانة المهندس ايمن سعد قاسم بحديث خاص ادلى به لـ”الصباح”: إن ملاكات دائرته المختصة اعدت خطة تهدف الى تنفيذ 18 مشروعا مستقبليا خلال العام المقبل، مبينا انها تتضمن صيانة وتأهيل عدد من المجسرات والانفاق والطرق الرئيسة التي تتعرض للأضرار جراء الأحمال الزائدة، وضمن جهود تطوير الواقع العمراني للعاصمة.

واضاف ان الاعمال توزعت بواقع تأهيل أربعة مجسرات في العاصمة هي كراج الامانة والربيعي وملعب الشعب، اضافة الى مجسر قريب من ساحة بيروت، الى جانب انجاز أعمال صيانة وتأهيل خمسة مجسرات اخرى لها الاولوية بين 30 مجسرا، والتي سيكون بعضها ضمن الموازنة الاستثمارية للأمانة والبعض الآخر ضمن ميزانية دائرة المشاريع، وتشمل مجسرات الزهور وقحطان والشعب وحي الجامعة وحي العدل.

واردف قاسم ان هناك اعمالا اخرى ضمن المشروعات تتضمن ترقيع وصيانة وتأهيل الطرق الرئيسة وهي محمد القاسم والقناة وامتداد طريق صلاح الدين، الى جانب صيانة وتأهيل انفاق ساحة التحرير وساحة الطيران والمظفر والزيتون.