جبهة النجيفي: العثور على مقبرة جماعية بمنطقة في الفلوجة لم تكن تحت سيطرة القاعدة أو داعش

كشفت جبهة “الانقاذ والتنمية” برئاسة اسامة النجيفي، العثور على مقبرة جماعية بموقع قرب الفلوجة بمحافظة الانبار، مبينة ان تلك المنطقة لم تكن يوما تحت سيطرة تنيظم داعش او القاعدة.

وذكر بيان للجبهة، “اليوم علمت جبهة الإنقاذ والتنمية من مصادر مؤكدة العثور على مقبرة جماعية جنوب شرقي الفلوجة وبالقرب من معسكر طارق، ضمن منطقة لم تكن يوما تحت سيطرة القاعدة أو داعش”.

وطالبت “الحكومة والأمم المتحدة بإجراء زيارة ميدانية لموقع المقبرة، وأخذ عينات من الجثث بهدف مطابقتها مع عائلات المخفيين قسرا، فما زال مصيرالمخفيين قسرا من مناطق الفلوجة والصقلاوية مجهولا، مع كشف الملابسات التي تحيط بمقتل هؤلاء المواطنين، وإجراء التحقيقات اللازمة لإحقاق الحق وبسط العدالة”.