(حزب الله.. بجرف الصخر).. خطر على (شيعة بغداد).. لا يقل عن (داعش) والحل (…….)

بسم الله الرحمن الرحيم

(فكما تحدى صدام السني امريكا والمجتمع الدولي.. وقمع اطياف شعبه.. وميع الحدود بين العراق والكويت باحتلالها.. وتسبب بازمة بين العراق والمجتمع الدولي.. فسقط صدام وحكم السنة وخسر السنة حكم بغداد). .(كذلك حزب الله ينقل معركة ايران للعراق ويتحدى امريكا.. ويقمع المنتفضين الشيعة ببغداد المتظاهرين كما في مجزرة السنك والخلاني…. وما يهدد بحرب شيعية شيعية.. وزج شباب العراق خارجيا.. بالمستنقع السوري مما ميع الحدود.. ..وليس هذا فحسب بل يهدد بضرب دول المنطقة بصواريخ ايرانية مهربة للعراق.. نيابة عن ايران…. ولا يكتفي بذلك بل يعلن نفسه حامي للنظام السياسي الفاسد بالخضراء.. وتورطه بازمة كركوك والنزاع مع الاكراد، واتهاماته بخطف السنة .. واخيرا قمعه للشيعة العرب المتظاهرين بوسط وجنوب منطقة العراق.. انفسهم.. واعلانه الولاء للاجنبي الايراني وبيعتها لحاكم ايران خامنئي.. كل ذلك هدد ويهدد الشيعة بالعراق بفقدان وخسارة بغداد وعودة السنة حواضن داعش لطوق بغداد مرة اخرى)..

فمخاطر وجود (مليشة كتائب حزب الله) الموالي لايران في جرف الصخر ما يلي:

1. مليشة حزب الله.. جعلوا.. جرف الصخر معسكر متقدم لمليشيات تجهر بولاءها لايران وبيعتها لحاكم خامنئي.. (اي معسكر متقدم لايران بالشرق الاوسط) بعيد عن حدودها لتامين الداخل الايراني…

2. حزب الله بجرف الصخر جعلوها (منصة صواريخ ايرانية مهربة للمعسكر التابع للمليشيات) لتهديد دول الجوار والمنطقة .. لنقل المعركة لداخل العراق .. ضمن استراتيجية حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني (بان خير استراتجية لابعاد النار عن داخل ايران هو بنقلها لمجالها الحيوي “العراق”)..

3. مليشة حزب الله جعلوا جرف الصخر معسكر (لتطويق بغداد ايرانيا).. بقمع الشيعة العرب المنتفضين بوسط وجنوب العراق ومنها ببغداد.. وكشفت كل اوراق حزب الله الدموية بالمجزرة التي اقترفوها ضد المتظاهرين بالسنك والخلاني..

4. مليشة حزب الله متهم بخطف مدنيين سنة.. وتغيبهم.. حيث اكد احمد المساري وبحضور ممثلي الكتل السياسية المنضوية بتحالفه (تحالف القوى).. بالكشف عن مصير اكثر من 2200 مواطن تم اختطافهم من قبل كتائب حزب الله في منطقتي الرزازة وجرف الصخر وعدد يقارب ذلك في سامراء)؟ (السؤال ماذا سوف نجني نحن الشيعة العرب من ذلك)؟؟ فالم يكن الافضل بناء مجمعات سكنية عملاقة كبسمايا في جرف الصخر لفك الطوق الطائفي السني عن بغداد ونقل العوائل البغدادية ومنها الشيعية للسكن بمجمعات جرف الصخر .. اليس هذا ضمان للشيعة العرب ببغداد من جعلها معسكر لمليشيات.. يمكن ان تطرد باي لحظة عن جرف الصخر..

فالشيعة العرب ايدوا طرد حواضن داعش المتمثلين (باهل السنة).. من جرف الصخر.. (لانهم يمثلون خنجر خاصرة ببغداد) وحاضنة للارهاب التكفيري والبعثي.. ضد الوجود الشيعي في العاصمة العراقية .. منذ 2003 .. حتى تم تهجيرهم.. ولكن بالتاكيد لم يكونون يتصورون بان البديل هي مليشيات ايرانية الولاء تجر الحروب والصراعات لداخل العراق .. وتطوق بغداد ايرانيا لقمع الشيعة العرب المنتفضين ضد الفساد وضد الاحتلال الايراني للعراق..

فمنذ سنوات طالبنا وما زلنا.. بتأمين طوق بغداد ومنها بجرف الصخر.. ببناء مجمع سكني عملاق كمجمع بسمايا .. لجذب سكان مركز بغداد للسكن بجرف الصخر بالمجمع السكني الذين طالبنا ببناءه.. حتى يفك الطوق السني عن بغداد.. … لاننا ادركنا بنفس الوقت (بان بقاء مليشة حزب الله الموالي لايران بجرف الصخر) خطر كبير يهدد مصير الشيعة بالعراق وخاصة شيعة بغداد..

التوصيات:

اولا:

الاسراع (بسحب كتائب حزب الله من جرف الصخر).. لاحلال (قوات العباس القتالية) محلها

ثانيا:

تاسيس اقليم وسط وجنوب الرافدين.. من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. وتشكيل قوة نظامية من ابناء شعب وسط وجنوب الرافدين.. عسكرية دورها حماية الاقليم واهله.. على ان يتم حل مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل.. وتطبيق قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية على الاحزاب والمليشيات والافراد التي تعلن ولاءها للاجنبي لاي سبب كان.. وعلى كل من يشرع الخيانة العقائدية مهما كان عنوانها قومي او مذهبي او ديني او غيرها.

ثالثا:

جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك المرجعية العجمية واللبنانية الاجانب عن العراق وصايتهم المالية والسياسية عن الشيعة العرب بارض الرافدين.. وبنفس الوقت تاخذ المرجعية دورها برعاية شؤون الشيعة بالعالم اجمع.. و لا تحصر نفسها بالعراق وتكف عن تورطها بسلب امواله والوصاية السياسية على شعبه.. التي التجربة اثبتت بان الفاسدين شرع لهم بحكم العراق بخيمة المرجعية (العمائم)..

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نشر الموضوضوع.. بتاريخ .. (الشهر الواحد يناير/ 2019)..

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)فرقة العباس لجرف الصخر) بدلا عن (حزب الله) (ضمان لامن الشيعة امريكيا.. وردع ايران(

معلومات عامة عن مليشة حزب الله الموالي لايران في العراق:

كتائب حزب الله .. الذي بموقعه الرسمي يجهر بانه اديولوجيا يتبع نظام ولاية الفقيه الحاكمة في ايران.. وتحضى كتائبه بتمويل وتسليح وتدريب ودعم ايراني.. ويراسها ابو مهدي المهندس.. العضو بالحرس الثوري الايراني.. وتاسس بعد 2003 ويعكس تصاعد النفوذ الايرااني في العراق.. وهو عبارة عن تجمع لمليشيات عدة (لواء ابي الفضل العباس، وكتائب كربلاء، وكتائب السجاد، وكتائب زيد بن علي).. وتوحدت باسم (حزب الله العراقي).. في 2006.. ويحتكم الحزب الى خامنئي حاكم ايران .. بخلافاته مع بغداد.. كما اوردت الانباء في 26/تموز/2019 بعنوان.. (خامنئي وسيطا بين عبد المهدي وكتائب حزب الله في العراق حول قرار عبد المهدي بهيكلية الحشد) ..

ويذكر بان الموقع الرسمي لكتائب حزب الله العراق.. اكد بان الكتائب كتف الى كتف مع الحرس الثوري الايراني .. وانه يتبع الاوامر الولائية الصادرة من حاكم ايران خامنئي..

كل ذلك كفيل بان يخضع هذه المليشيات واشباهها الى قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية باقصى العقوبات والاجتثاثات.. فاي دولة تحترم نفسها لا تسمح للخونة والعملاء للخارج بان يكون لهم احزاب ومليشات ومكاتب اقتصادية والدخول بالعمل السياسي.. الا باللادول كالعراق .. مع الاسف الشديد.

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم